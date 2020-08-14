T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trafikte kadına küfredip saldırdı, aracının üstüne çıkıp camlarını kırdı!

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı.

14 Ağustos 2020 08:22

İstanbul Alibeyköy'de bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Gözaltına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yaşanan olayın ardından bugün polis ekipleri tarafından Emre E. sisimli saldırganın bulunduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, Twitter heabından yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" dedi.

Emre E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.  

Yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

Olayın görüntülerinin medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, Emre E’nin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine şüpheli Emre E.  Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Emre E. adliyeye sevk edildi.

“Karım bayılınca kendimi kaybettim”

Öte yandan saldırgan Emre E’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli E’nin ifadesinde, “Karım yeni doğum yapmıştı. Dikişleri patladığı için araca binip yola çıktık. Acele bir şekilde eşimi hasteneye yetiştirmeye çalışırken, önümde seyreden aracın önüne kırdım. Önüne kırdığım araç sürücüsü kadın kornaya basmaya başladı. Bende sinirlenip araçtan indim ve tartışmaya başladık. O esnada dikişleri patlayan eşimin bayıldığını gördüm. Kendimi kaybettim ve aracı üstüne çıkarak zıpladım” dediği öğrenildi.

TIKLAYIN - Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar çıktı

ETİKETLER

istanbulalibeyköykadına saldırıtrafikte

Diğer Videolar

Harabe evin önünde 17 yıldır her gün gözyaşı döküyor

Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol açıldı

Anne oyaladı, çocuğu çaldı

Esra Erol: Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde, başka bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum

Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs'le mücadelede 'Hekimoğlu ve Mucize Doktor'lu yeni kamu spotları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gwyneth Paltrow 48. yaşını çırılçıplak kutladı!...

Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin...

Çocuğunun komşusundan olduğuna canlı yayında sevinmişti; kocasını da yanına alıp...

Asıl enflasyon oranı yüzde 36 diyen ABD'li ekonomist Hanke: Yabancı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24