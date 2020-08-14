Trafikte kadına küfredip saldırdı, aracının üstüne çıkıp camlarını kırdı!

İstanbul Alibeyköy'de bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Gözaltına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yaşanan olayın ardından bugün polis ekipleri tarafından Emre E. sisimli saldırganın bulunduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, Twitter heabından yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" dedi.

Emre E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

Olayın görüntülerinin medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, Emre E’nin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine şüpheli Emre E. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Emre E. adliyeye sevk edildi.

“Karım bayılınca kendimi kaybettim”

Öte yandan saldırgan Emre E’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli E’nin ifadesinde, “Karım yeni doğum yapmıştı. Dikişleri patladığı için araca binip yola çıktık. Acele bir şekilde eşimi hasteneye yetiştirmeye çalışırken, önümde seyreden aracın önüne kırdım. Önüne kırdığım araç sürücüsü kadın kornaya basmaya başladı. Bende sinirlenip araçtan indim ve tartışmaya başladık. O esnada dikişleri patlayan eşimin bayıldığını gördüm. Kendimi kaybettim ve aracı üstüne çıkarak zıpladım” dediği öğrenildi.

TIKLAYIN - Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar çıktı