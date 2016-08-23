Trafikte bira alışverişi böyle görüntülendi

İzmir’in en işlek caddelerinden Altınyol’da iki kişinin seyir halindeki otomobillerden birbirlerine bira vermesi kameralara yansıdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İzmir’de trafiğin 4 şeritten yoğun aktığı Altınyol’da iki otomobil birbirine yaklaştı. Bir otomobildeki sürücü, diğer otomobildeki yolcuya bira verdi. Sağdaki otomobilin sürücüsü, kolunu camdan çıkararak diğer otomobilin sağ ön koltuğunda oturan kişiye bira şişesini uzattı. Soldaki otomobil de sürücüsünün manevra yapmasıyla diğer araca doğru yakınlaştı.

Yolcu koltuğunda oturan kişi, birayı kolunu camdan uzatarak aldı ve aracın içine koydu. Olay, iki otomobilin arkasından seyreden araçtaki bir yolcu tarafından görüntülendi.