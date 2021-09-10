Trafik raporuna göre zırhlı polis aracının çarparak ölümüne neden olduğu Mihraç Miroğlu 'asli kusurlu'

Şırnak'ın İdil ilçesinde, hızla gittiği belirtilen zırhlı polis aracın çarpması sonucu 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun hayatını kaybettiği, bisikleti 3 parçaya ayrıldığı kazaya ilişkin trafik polislerinin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Tanıkların zırhlı polis aracının süratli olduğu yönündeki beyanlarına rağmen hazırlanan raporda Mihraç Miroğlu “asli kusurlu” olarak gösterildi. Miroğlu'na çarpan polis, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Telsiz kayıtları dosyaya girdi

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma dosyasına giren bilgiler göre, 3 Eylül’de zıhlı aracın çarptığı 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’nun ölümüne dair hazırlanan Olay Yeri Görgü Tespit Tutanağı’nda, çarpmanın etkisiyle bisikletinin 3 parçaya ayrıldığı, çocuğa ait terliklerden birinin yerde, diğerinin olay yerinin kenarındaki uzak bir noktaya uçtuğu kaydedildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kazaya karışan araca ait telsiz kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. Bu kayıtlarda saat 18.28’de 7855 nolu ekip telsizinden merkeze “Vatandaş beyanına göre ekip otumuz çocuğa çarpmış, ekibimiz fark etmemiş” şeklinde anons geçtiği bilgisi yer aldı.

Bisikleti 3 parçaya ayrıldı

Yaşanan ölümlü kazaya dair Jandarma tarafından Olay Yeri Görgü Tespit Tutanağı hazırlandı. Bu tutanak olaya dair “İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Turgut Özal Mahallesi'nde İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma ve Büro Amirliğine ait 73 A 7854 kod numaralı aracının saat 19:30 sıralarında kavga olayından dönerken Turgut Özal mahallesi 533 sokaktan geçtiği esnada bisikletle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Miraç Miroğlu isimli çocuğa çarpması sonucu meydana gelen Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme olayı ile ilgili olarak saat 19:50 sıralarında olay yeri olan Turgut Özal Mah 533 sokağa yeteri kadar kuvvetle gelindi. Olay yerine gelindiğinde çok sayıda vatandaşın olduğu meraklı kalabalığın olay yerinden uzaklaştırıldığı ve olay yerine emniyet şeridinin çekildiği kaza mahallinde yerde kırmızı renkli bisikletin 3 parça halinde olduğu ve çarpmanın etkisiyle kırıldığının değerlendirildiği, Miraç Miroğlu isimli çocuğa ait terliğinin birinin yerde diğerinin ise yol kenarında bulunan ahıra benzeyen yapının üzerinde olduğu, yerde Miraç Miroğlu isimli çocuğa ait kan izlerinin ve etrafının taşlarla çevrili olduğu görüldüğü taşlarda çevrili olan yerin haricinde damla damla kan izlerinin yaklaşık 2-3 metre kadar yerde görüldüğü ve olay yerinde Cizre OYİ yani ekipleri incelemede bulunana kadar ve incelemede bulunduğu esnada bulguların kaybolmaması için hiçbir vatandaşın yaklaştırılmadığı olayı ile ilgili olarak bu tutanak tarafımızdan müştereken imza altına alındı” ifadeleri yer aldı.

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Kazaya dair trafik polisleri tarafından tutulan inceleme raporu da soruşturma dosyasına eklendi.

Çocuk 'Asli kusurluymuş'

Bu raporda, olaya dair “Kaza yerinde yapılan inceleme ve araştırmada 73/A 0107 plakalı İdil Emniyet Müdürlüğüne ait resmi aracın sürücülüğünü yapan M.K.’nin İdil İlçe merkezi Turgut Özal Caddesi ile 533 sokak kavşağı kesiştiği noktada doğru istikametinde seyir ederken gidiş istikametine göre sol taraftan gelip 533 sokak üzerinden Turgut Özal caddesi kavşağına doğru gitmekte olan motorsuz bisiklet sürücüsü Miraç Miroğlu'nun dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu DUR trafik işareti levhası bulunduğu halde durmayarak doğru istikametinden giden 73/A 0107 plakalı resmi aracın sol ön kısmında çarpması neticesinde çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği tespit edilmiştir” değerlendirmelerinde bulunuldu. Raporun devamında ise “Kazanın oluşumunda 73/A 0107 plakalı resmi araç sürücülüğünü yapan M.K.’nin 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununda belirtilen diğer kusurlardan 52/1-A (Aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak...) Motorsuz bisiklet sürücüsü Miraç Miroğlu'nun Asli kusurlardan 64/H (Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak) 57/A(kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olması geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar) maddesini ihlal ettiğinden kusurlu olduğu kanaatine kaza yerinde yapılan inceleme ve araştırma ve ölçümler sonucuna varılmıştır” denildi.

Olayın tek görgü tanığı olan Ş.Ş.’nin beyanları zırhlı aracın süratli olduğu yönünde. Ş.Ş., savcılık talimatıyla Emniyet’te alınan ifadesinde şunları anlattı: "Bahçede otururken, sokaktan yüksek bir şekilde fren yada çarpma şeklinde bir ses geldi. Sesi duyar duymaz dışarıya çıktım. Dışarı çıktığımda zırhlı bir polis aracını sokakta gördüm. Yanına yaklaştığımda sağ ön koltukta uzanmış şekilde komşumuz olan Miraç Miroğlu'nu gördüm. O şekilde görünce korktum ve kendimi geri attım. Sonra komşumuz Miraç Miroğlu hastaneye giderken araçta uyandığında korkmasın diye ben de aracın arka tarafa bindim. Araçta polisler panik halindeydiler. Şoför olan 'ben nasıl çocuğu görmedim. nasıl önüme çıktı bilmiyorum' diye söyleniyordu. Hastaneye hızlı bir şekilde gittik. Çevre yolundan hastaneye giderken kırmızı ışık yandığında bile durmadı. Hastaneye yetiştiğimizde araç şoförü olan polis sedyeyi bile beklemeden çocuğu kucağına alıp içeri götürdü. İçeri geçtikten sonra bende kapının önünde bekledim. Kazanın nasıl yaşandığını görmedim. Yaşadıklarım ve gördüklerim bunlardan ibarettir.”

Savcılık talimatı ile İdil Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekibi tarafından hazırlanan inceleme raporunda da “Olay yeri inceleme esnasında havanın akşam ve yol sathının kuru olduğu, yol üzerinde görüşe engel teşkil edecek herhangi bir cismin bulunmadığının gözlemlendiği” değerlendirmeleri yer aldı. Yapılan incelemelerde, yine "... kaza sonucu hasar gören bisiklete ait parçaların olduğu görüldü. Tespit edilen bisiklet parçalarının bulunduğu yerde asfalt zeminde yeni oluşmuş sürtünme ve kazınmaların oluştuğu tespit edildi” denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.