İHD: Son 13 yılda zırhlı araç çarpmalarında 42 kişi öldü

İHD Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı rapora göre, son 13 yılda zırhlı araç çarpmalarında 20'si çocuk 42 kişi yaşamını yitirirken 21'i çocuk 90 kişi yaralandı.

Rapora göre gerçekleşen en az 76 zırhlı araç çarpması olayında yaralanan yurttaşlardan kimileri fiziksel kayıplarla yaşamını sürdürmek durumunda bırakıldı. Olaylardaki ölüm ve yaralanmaların en çok çocuk ve yaşlı yetişkinleri etkiledi.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 35 yıldır süre gelen ve halen devam etmekte olan savaş ve düşük yoğunluklu çatışma hali, gerisinde ağır ve onarımı güç bir toplumsal tahribat oluşturmuştur," denilen raporda "Gayrı resmi rakamlara göre 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ifade edilen bu süreçte, ağır insan hakları ihlalleri de şiddet ortamının etkisiyle meydana geldi ve sürekli sistematik bir artış gösterdi," ifadelerine yer verildi.

Raporda şu görüşlere yer verildi:

"Zırhlı araçların yerleşim mekânlarında kullanımının artırılması ve hukuki-idari denetimden yoksun bir şekilde kullanılması sonucunda gerçekleşen olaylar, tüm hatları ve niteliği ile bir suç teşkil etmesine karşın fail/faillerin yasama, yürütme ya da yargı birimleri tarafından doğrudan ya da kanun hükümleri kullanılarak yargılamadan muaf kılınması veya olması gerekenden daha az cezaya mahkûm edilmesi sağlanıyor.

Zırhlı araç çarpması nedeni ile hazırlanan dosyalarda, idari ve adli soruşturmaların eksik, yanlı ve fail/failler konumundaki kolluk birimini aklayacak şekilde, bilgilerin yine ilgili kolluktan temin edilerek oluşturulduğuna rastlanılmıştır. Soruşturma makamlarının eylemin oluşumundan itibaren, zırhlı aracın sürücüsü kamu görevlisinin görevi icrasında gerçekleşen trafik kazası ön kabulü ile hareket ettikleri görülmüştür."