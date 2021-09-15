Trafik kazasından sağ kurtulan eski manken Didem Taslan: Yeniden doğdum

Adana'da arkadaşının kullandığı otomobilin kaza yapmasıyla ölümden döndüğünü ifade eden eski Türkiye Güzeli Didem Taslan, artık hayata daha farklı baktığını söyledi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Didem Taslan, "Hava yastığı patlayınca her yerimde yanıklar oluştu. Belim ve ayaklarım darbeden dolayı yaralandı. Daha yeni kendimi toparlamaya çalışıyorum. Artık hayata daha farklı bakıyorum. Yeniden doğdum ve her anın değerini daha iyi yaşıyorum. Çocuğum hiç olmadı ama Joker'i sahiplendim" şeklinde konuştu.