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Trafik kazasında ölen Paul Walker'ın kızı Porsche'a dava açıyor

'Aracın tasarımında gerekli güvenlik önlemleri olsaydı kaza engellenebilecekti'

29 Eylül 2015 16:04

ABD medyasının aktardığına göre Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) filminin oyuncusu Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, babasının yolcu koltuğundayken trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği otomobilin üreticisi Porsche'a dava açıyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Walker'ın 16 yaşındaki kızı Meadow Rain Walker, otomobil üreticisinin güvenlik eksikleri olduğunu iddia edip ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla dava açtığı öne sürüldü. Ancak firmadan henüz davayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Meadow Walker, aracın tasarımında gerekli güvenlik önlemleri olsaydı kazanın engellenebileceğini ve Walker'ın hayatta kalabileceğini söylüyor.

Polis dört aylık soruşturmanın ardından Walker'ın arkadaşı Roger Rodas'ın kullandığı Porsche Carrera GT model aracın, hız sınırının saatte yaklaşık 70 km olduğu bölgede, 151 km hızla hareket ettiğini ve bir elektrik direğine çarptığını bildirmişti.

TMZ internet sitesinin haberine göre davacı Meadow Walker'ın şikâyetinde, aracın kontrolden çıktığı sırada söylenenden çok daha yavaş bir hızda ilerlediği belirtiliyor.

Meadow Walker'ın avukatları, emniyet kemerinin çarpma anında kilitlenip basınç uygulaması nedeniyle Paul Walker'ın göğüs kafesi ve leğen kemiğinin kırıldığını, araç alev aldığı sırada da emniyet kemeri yüzünden içeride mahsur kaldığını iddia ediyor.

Kaza sırasında aracı kullanan Roger Rodas'ın eşi de geçen sene benzer bir şikayetle Porsche'ye dava açmış, fakat firma kazanın araç tasarımından çok sürücü hatasından kaynaklandığını söylemişti.

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