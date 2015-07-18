Trafik kazası geçiren Sebahat Tuncel'in kolu kırıldı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, babası ve kuzeni ile 3 kişi yaralandı.

Malatya yönüne giden Sebahat Tuncel'in kuzeni Baran Tuncel'in kullandığı otomobil, Malatya-Sivas karayolunun Altay Kışlası mevkisinde mıcıra girerek, karşı istikametten gelen Selçuk Erbaş (31) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan eski Milletvekili Tuncel, babası Fahrettin ve sürücüler ile Songül (28) ve Süleyman Erbaş (3), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağ kolunda kırık oluşan Tuncel, müdahalenin ardından babasıyla taburcu edildi.

Tuncel, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçadağ ilçesinde düzenlenen Kürecik Festivali'nden döndüklerini belirterek, "Araç mıcıra kapıldı. Bizimle karşı araçtan da 3 kişi yaralandı. Neyse ki bayram gününde kimseye önemli bir şey olmadı" diye konuştu.

Tuncel, kırık oluşan sağ kolunun sargıya alındığını sözlerine ekledi.