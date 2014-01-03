Trafik kazası geçiren oyuncu 7 gündür komada

Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan oyuncu Huban Öztoprak'ın yaşam mücadelesi 7. gününde. Oyuncunun ailesinin ve olayı yaşayan arkadaşlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaza sırasında araçta olan Vural Bingöl, "Birden bire bir çarpma sesi duyduk ve hepimiz bir yerlere dağıldık zaten. Ortalık çok kartışıktı. Arkadaşlarımızın pek çoğunun yüzünde cam parçaları vardı. O sırada Huban'ı fark edemedik. Huban'ı aramaya başladım. Huban'ın suratına büyük bir darbe almış olarak yaralı buldum"

Başhekim, Huban'ın durumuyla ilgili "Beyindeki ödem ve diğer bazı fonksiyon bozuklukları devam ediyor ama Umutla tedaviyi sürdürüyoruz. Şu andaki bulgular ışığında ameliyattan daha ziyade klinik destek tedavisi ön planda. Bu yüzden hastamız ameliyat olmayacak" dedi.

Huban Öztoprak'ın ailesi ve arkadaşlarının hastane önünde bekleyişi sürüyor. Ailesi "Yani o kadar çok arayanı var ki, uyandığında hepsini anlatıcam ve eminim çok mutlu olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı, gerekli görülmesi halinde ambulans helikopter gönderilebileceğini açıkladı. Aynı kazadan yaralı kurtulan 8 oyuncunu tedavilerinin ardından taburcu edildi.