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Yaşam

Trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Ankara-Samsun yolu Plevne Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

06 Ekim 2014 11:03

Ankara - Samsun yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk öldü, 8 kişi yaralandı.

Ankara-Samsun yolu Plevne Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Siteler istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BP 6519 plakalı ticari araç, refüjdeki direğe çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Ticari araç, karşı şeritten gelen 06 BT 8856 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu sırada ara sokaktan çıkan 06 BK 7462 plakalı otomobil de kamyonete çarptı.

Siteler istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BP 6519 plakalı ticari araç, refüjdeki direğe çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Ticari araç, karşı şeritten gelen 06 BT 8856 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu sırada ara sokaktan çıkan 06 BK 7462 plakalı otomobil de kamyonete çarptı.

 

 

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