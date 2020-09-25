Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekilinden polise: Biz FETÖ'cülerden neler çektik hâlâ sızıntıları ile uğraşıyoruz

Yalova'da polis ekipleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu 'ya otomobiliyle seyir halindeyken yaya geçidinde bekleyenlere yol vermediği gerekçesiyle 598 lira ceza yazdı. Barutçu, polis ekiplerine ''Biz FETÖ'cülerden neler çektik hâlâ sızıntıları ile uğraşıyoruz'' sözleriyle tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya geçidinde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 14.30 sıralarında yaya geçidinde bekleyenlere yol vermeyen 34 KT 2794 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobil sürücüsünden ehliyet ve aracın ruhsatını istedi. Ancak otomobil sürücüsü MHP'den 2011 yılında ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, polis ekiplerince kendisine ceza yazılacak olmasına sinirlendi.

"Adamlığı öğrenin; ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar"

Polis ekipleri ile Barutçu arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri, Barutçu'ya trafik kuralı ihlali yaptığı için ceza kesileceğini bir kez daha belirtti. Bu duruma sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, "Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ'cülerden neler çektik, hâlâ sızıntıları ile uğraşıyoruz” dedi. Ehliyetini polis ekiplerine veren Barutçu'ya ‘yaya geçidinden geçmek üzere bulunan yayalara geçiş hakkı tanımamak' suçundan 598 lira para cezası uygulandı. (DHA)