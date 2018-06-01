Trabzonspor'un transferde önceliği savunma hattı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Mevcut kadrosunun maliyetini düşürmeyi hedefleyen ve sözleşmesi biten stoperler Uğur Demirok, Tomas Hubocan ile Jan Durica gibi isimlerle sözleşme yenilemeyen Trabzonspor, transferde önceliği savunma hattına verecek.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın göreve başlamasıyla 2018-19 sezonu için kadro yapılanması noktasında çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor’da dış transferde öncelik savunma hattına verilecek. Bordo-mavili yönetim, ilk etapta sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Tomas Hubocan ve Jan Durica’nın takımdan ayrılmalarının ardından stoper mevkiinde oluşan boşluğu doldurmayı hedefliyor.

HEDEF MALİYETİ DÜŞÜK OYUNCULAR

Yurtiçi ve yurtdışında stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un özellikle maliyeti düşük oyuncular üzerinde durulduğu, sözleşmesi biten ya da düşük maliyetli oyuncular için geniş kapsamlı bir araştırma yaptığı kaydedildi. Ayrıca sol bek ve sağ bek mevkilerinde de alternatif arayan bordo-mavili yönetimin, Filip Novak ile Joa Pereira için gelecek teklifleri de değerlendirebileceği öğrenildi.

BİRÇOK İSİM KULÜP BAKIYOR

Bu arada Trabzonspor’da takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncu sayısı da fazla. Bordo-mavililerde fazla forma şansı bulamayan kaleci Esteban, kulübe maliyeti yüksek olan Kucka ile Sosa’nın yanı sıra takımdan ayrılmayı düşünen Fabian Castillo’nun menajerlerinin de bu oyuncular için kulüp baktıkları öğrenildi. Forvet hattında sözleşmesi biten N’Doye ile yollar ayrılırken, yönetimin Burak’ın alacağı ücrette indirim talep ettiği ve bu konuda görüşmelerin devam ettiği, diğer bir forvet oyuncusu Rodallega’nın ise daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Bu isimlerin takımdan ayrılması durumunda yönetimin bu mevkiler için de takviye yapması bekleniyor.

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