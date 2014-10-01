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Yaşam

Trabzonspor’un kurucularından Ali Osman Ulusoy vefat etti

Trabzonspor Kulübü'nün ilk başkanı ve kurucularından Ali Osman Ulusoy, 87 yaşında hayatını kaybetti

01 Ekim 2014 16:34

Trabzonspor'un kurucu üyesi ve ilk başkanı Ali Osman Ulusoy, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem İnternational Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz günlerde zatürre olduğu gerekçesiyle Trabzon'da hastaneye kaldırılan Ulusoy, durumunun kötüleşmesi üzerine İstanbul'a götürüldü. Trabzon'un önde gelen iş adamlarından 87 yaşındaki Ulusoy, yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Ali Osman Ulusoy, yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Trabzon'un Of ilçesinde aile kabristanlığına defnedilecek.

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