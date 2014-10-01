Trabzonspor’un kurucularından Ali Osman Ulusoy vefat etti

Trabzonspor'un kurucu üyesi ve ilk başkanı Ali Osman Ulusoy, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem İnternational Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz günlerde zatürre olduğu gerekçesiyle Trabzon'da hastaneye kaldırılan Ulusoy, durumunun kötüleşmesi üzerine İstanbul'a götürüldü. Trabzon'un önde gelen iş adamlarından 87 yaşındaki Ulusoy, yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Ali Osman Ulusoy, yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Trabzon'un Of ilçesinde aile kabristanlığına defnedilecek.