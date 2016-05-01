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Spor

Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak: Terörist arayan dağa çıksın

Kaleci, olayı Fenerbahçe maçının ardından "Trabzon halkının terörist" gibi gösterildiğini iddia etti

01 Mayıs 2016 21:10

Trabzonspor'un kalecisi ve takım kaptanı Onur Kıvrak, Fenerbahçe maçında bir taraftarın sahaya girerek hakemi darp etmesinden ilişkin "Trabzon halkının terörist gibi gösteriliyor" diye konuştu. Onur Kıvrak, "Terörist arayan dağa çıksın" diye konuştu. Trabzonspor'un kalecisi Kıvrak, olaylı maçın ardından formasını ve eldivenleri çıkarıp saha kenarına bırakmıştı. Trabzonspor taraftarı tarafından tepki çeken bu hareketlerinin ardından yaptığı açıklamada "Oynadığımız maçta, görmek istemediğimiz olaylar yaşandı. Ben de Trabzonspor formasının asla ve asla bunları hak etmediğini belirtmek için bir hareket yaptım. Bu hareketim ne formaya ne de armaya yönelikti. Bu yüzden kimse yanlış anlamasın. Eğer yanlış anlayanlar oldu ise, özür dilerim” demişti.

Hürriyet’in haberine göre, Trabzonspor kaptanı Onur Recep Kıvrak, Eskişehirspor maçında verdiği penaltı kararı ile eleştirilen hakem Halis Özkahya ile "Fenerbahçe maçının ardından Trabzon’u hedef alan kişilere" tepki gösterdi. “Artık takım olarak, camia olarak bu tür şeylere alıştık” diyen Onur Kıvrak, “Pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Orta hakem de penaltı vermedi ama yan hakem penaltı noktasını işaret etti. Her hafta aynı pozisyonları yaşıyoruz ama bize o pozisyonlarda penaltı verilmiyor” diye konuştu.

 

Allah’ın adaletine inanırım

 

Fenerbahçe maçından sonra Trabzon’la ilgili bir takım olayların yanlış lanse edildiğine dikkat çeken Onur, şöyle konuştu:

“Bizim şehrimiz çok güzel bir şehir, insanımız çok güzel insan. Bizim insanlarımız bayrağına da, takımına da, şehrine de, ülkesini de sahip çıkar. Hemen linç operasyonuna geçildi, hatta ileri gidilip ‘terörist’ denildi. Bu kadar kolay olmamalı. Trabzon bu ülkenin en milliyetçi şehirlerinden biridir. Orada yaşamayanlar bu şekilde rahat konuşabiliyorlar. 9 yıldır Trabzon’dayım. O şehirle yaşıyorum. İnsanların gözünde bunu nasıl büyüttüler bilmiyorum ama bunu yapanların da bu işte parmağı olduğunu biliyorum. Süreç çok eskiye, 2010-11 yılına kadar dayanıyor. Bugün kazanmayı çok istedik, olmadı. Maalesef yine bir penaltı çalındı. Sadece Allah’ın adaletine inanırım ve o adaleti bekleyeceğim. İnşallah dualarımız kabul olur. O adaleti görmek istiyorum. Biz 2011 yılında çok çektik. Takımımızın dağılmasındaki en büyük sebeplerden biri budur.”

 

"Bir taraftarımız vefat etmişti"

 

Şehir olarak, camia olarak, taraftar olarak zor bir duruma düştüklerine dikkat çeken kaptan Onur Recep Kıvrak, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

“Hak edilen maalesef elimizden alındı, çalındı. Onu içime sindiremiyorum. Maç kazanırsın, kaybedersin, hakem hata yapabilir. Önemli değil. İnsanlar 2011 yılında kaldınız diyorlar. Evet, orada kaldık ama hatırlarsanız burada Eskişehir maçında bir taraftarımız hayatını kaybetmişti. Bizi yine şampiyon yapmayacaklar’ deyip ve vefat etmişti. Gittiği yerde huzurlu olsun diye kazanmayı çok istemiştik ama olmadı. Trabzon, yürekleriyle duran, oynayan bir topluluk, küçümsenecek bir camia değil. Trabzon milliyetçi bir şehir, bayrağını seven bir şehir, bayrağı için canını verecek bir şehir. Terörist lafına kesinlikle katılmıyorum. Eğer terörist arıyorlarsa gidip dağlardan onları indirsinler. Trabzon, vatanına tam anlamıyla sahip çıkan bir şehirdir.”

 

 

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