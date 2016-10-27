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Spor

Trabzonspor'un can simidi N'Doye

Senegalli Dame N'Doye, attığı gollerle, Trabzonspor'un nefes almasını sağladı

27 Ekim 2016 14:45

Sezon başında gönderilmesi gündeme gelen Trabzonspor'un Senegalli golcüsü Dame N'Doye, Galatasaray ve Çorum Belediyespor deplasmanlarında attığı gollerle sıkıntılı günleri geride bırakmak isteyen bordo-mavililere hayat verdi.

Dame N’Doye, hafta içi yıllık ücretinde indirime giderek fedakârlıkta bulunduktan sonra Spor Toto Süper Lig’de çıktığı ilk maçta Galatasaray ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Belediyespor filelerini havalandırarak galibiyetlere büyük bir katkı sağladı.

Bordo-mavili kulüp, geçen sezon öncesi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City’den transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladığı Senegalli futbolcu ile her yıl 2 milyon 500 bin Euro garanti para olmak üzere toplam 7 milyon 500 bin Euro’ya anlaşmıştı.

Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda ligde 12 maçta 743 dakika forma giyen ancak gol atma başarısı gösteremeyen Senegalli forvet, beklentileri karşılayamayarak İngiltere’nin Sunderland ekibine kiralık olarak verildi.

İngiliz ekibi Sunderland’de 11 maçta 1 gol atan bordo-mavili futbolcu, sezon başında Trabzonspor’a döndü. Trabzonspor’da Slovakya kampına alınmayan N’Doye, Macaristan kampının ise son bölümlerinde takıma katıldı.

 

Maaşını 800 bin Euro indirdi

 

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk 7 haftasında 2 maçta forma şansı bulan ve toplam 45 dakika sahada kalan N’Doye’un yıllık ücreti, hafta içi 800 bin Euro azaltılarak 1 milyon 700 bin Euro’ya indirildi.


Sezon başında gönderilmesi gündemde olan ve yapılan görüşmeler sonrasında alacağı yıllık ücrette indireme giden oyuncu, bu sezon ilk kez Galatasaray maçıyla 11’de sahaya çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Ardından ise Ziraat Türkiye Kupası’nda sonradan dahil olduğu maçın 85. dakikasında attığı golle Çorum Belediyespor karşısında maçın uzamasını sağladı. Uzatma bölümlerinde ise bordo-mavililer 109. dakikada Okay Yokuşlu’nun attığı golle gruplara kaldı.

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