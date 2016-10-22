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Spor

Trabzonspor, Galatasaray'ın rütbesini söktü

Galatasaray ligdeki namağlup unvanını kaybetti

22 Ekim 2016 23:02

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor N'Doye'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla ligdeki namağlup unvanını kaybetti.

Maçtan önemli dakikalar

9.Dakika: Trabzonspor defansı yerinde müdahaleyle Selçuk İnan (Galatasaray) şutunu kaleye bulmadan engellediler.

17. Dakika: Trabzonspor, Dame N'Doye ile 0-1 öne geçti.

27. Dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Lukas Podolski geçiyor. Podolski'nin ortasını Ogenyi Onazi ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

37. Dakika.Bruma hızla taşıdı, Eren'e verdi. Onun topu çekip vuruşunda kaleci güçlükle çeldi.

41. Dakika: Bruma üç oyuncuyu çalımladı, vurdu savunmanın müdahalesi ve korner.

44. Dakika: Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Wesley Sneijder'in ortasını Uğur Demirok kafayla uzaklaştırıyor.

İkinci yarı Galatasaraylı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor. 

51. Dakika: Bruma sol çizgiden içeri girdi, sert ortası kalecide kaldı.

59. Dakika: Tolga’nın ortasında Eren kafayı vurdu, isabet sağlayamadı

65. Dakika: Tolga’nın kesme vuruşunu kaleci köşeden güçlükle çıkardı.

71. Dakika: Selçuk’un vuruşu barajdan döndü

79. Dakika: Selçuk çıktı, de Jong oyunda

87. Dakika: Podolski sert vurdu, yandan dışarı gitti.

Maç Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Türk Telekom Arena
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 19.00
Yayın: LİG TV

Galatasaray: Muslera, Cavanda, Chedjou, Semih, Carole, Tolga, Selçuk, Podolski, Sneijder, Bruma, Eren

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Trabzonspor: Onur, Zeki, Durica, Uğur, M.Akbaş, Okay, Mehmet, Onazi, Castillo, Bero, N’Doye 

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, sakatlığı sonrası Trabzonspor maçıyla yeniden sahaya dönecek.

 

Sneijder formayı kaptı

 

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan ve son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Sneijder Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Hollandalı yıldız maçta beklenen performansı sergileyemedi.

 

Galatasaray bu sezon ilk kez yenildi

 

Galatasaray, Trabzonspor müsabakası öncesi, son 11 resmi maçını kaybetmeyerek önemli bir seriye imza attı.

Son yenilgisini, geride kalan sezon ligin 32. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında yenilgi yüzü görmedi. 

Galatasaray bu mağlubiyetle aynı zamanda ligdeki ilk yenilgisini de almış oldu.

 

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