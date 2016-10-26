Çorumspor'u 2-1 yenen Trabzonspor gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Trabzonspor, 3. lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'u 2-1 yenerek gruplara kaldı.
Çorumspor maçın 23. dakikasında Salim'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Çorumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
İkinci yarıda baskılı futbolunu arttıran Trabzonspor, 85. dakika N'Doye'nin golüyle beraberliği yakaladı. 1-1 berabere biten karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında 108. dakika Okay'ın golüyle bordo mavili ekip 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardı.