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Spor

Çorumspor'u 2-1 yenen Trabzonspor gruplara kaldı

Trabzonspor'un golleri N'Doye ve Okay'dan geldi

26 Ekim 2016 19:28

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Trabzonspor, 3. lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'u 2-1 yenerek gruplara kaldı.

Çorumspor maçın 23. dakikasında Salim'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Çorumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda baskılı futbolunu arttıran Trabzonspor, 85. dakika N'Doye'nin golüyle beraberliği yakaladı. 1-1 berabere biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında 108. dakika Okay'ın golüyle bordo mavili ekip 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardı.



 

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