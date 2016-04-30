Trabzonspor'dan maç öncesi protesto

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasındaki Eskişehirspor-Trabzonspor karşılaşması öncesi Trabzonspor'dan ilginç bir protesto geldi.

Geçen hafta oynanan olaylı Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun "2 dakika düşün" mesajıyla bütün karşılaşmaların 2 dakika geç başlatılmasına bordo mavili futbolcular sırtını dönerek tepki gösterdi.

Eskişehir'de seramoni öncesi hakemlerin ve Eskişehirsporlu futbolcuların hareketsiz beklediği 2 dakikada Trabzonsporlu futbolcular sahaya arkalarını dönerek hem federasyonu hem de hakemleri protesto etti.