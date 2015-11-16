Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Bordo-mavililerde Şota Arveladze'nin istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan adaylarından Muharrem Usta, Twitter'dan yaptığı Mircea Lucescu paylaşımı ile Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı.

Trabzonspor'da 4-5 Aralık'ta gerçekleştirilecek kongreden sonra yeni teknik direktör belirlenecek. Başkan adayları, şimdiden isim arayışına girdi. Türk futbolunun duayen isimlerinden Mustafa Denizli listenin başında. Tecrübeli çalıştırıcı ise henüz hiçbir resmi görüşmenin gerçekleşmediğini duyurdu.

Zaman Gazetesi'nde yer alan habere göre; başkan adaylarından Muharrem Usta'nın ise twitter hesabı üzerinden Mircea Lucescu'nun fotoğrafını paylaşması camiayı heyecanlandırdı. Usta'nın, fotoğrafın altına “İstikrar ve başarının adı: Mircea Lucescu. Hocam Türkiye seni hiç unutmadı ve unutmayacak” mesajını yazması dikkati çekti.

Bu paylaşım, Usta'nın başkan seçilmesi durumunda takımın başına Romen teknik adamı getireceği yorumlarına sebep oldu.

Yeni hoca konusunun kongre sonrasına bırakılması sebebiyle bordo-mavili takım, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe karşılaşmalarına Sadi Tekelioğlu yönetiminde çıkacak.