Trabzonspor'dan ayrılan Bosingwa Sporting'e mi gidecek?

Trabzonspor ile olan sözleşmesini sonlandırarak bordo-mavili ekipten ayrılan Jose Bosingwa, ülkesinin dev ekiplerinden bir tanesinin formasını giymeye hazırlanıyor. İsmi Galatasaray ile de anılan Portekizli futbolcunun Sporting Kulübü'ne transfer olabileceği öne sürüldü.



Abola gazetesinin haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus kendisinin oyun sistemine uyduğunu belirttiği tecrübeli futbolcu için yeşil ışık yaktı. Yeşil-beyazlıların tek endişesinin oyuncunun sağlığı olduğu belirtildi. Bu sezon sakatlık dolayısıyla Mayıs ayından bu yana formadan uzak kalan 33 yaşındaki sağ bekin, bu sıkıntısını atlatması durumunda transfer edileceği ifade edildi.



Transfer sezonu kapalı olan Portekiz'de Bosingwa, Ocak ayından itibaren Sporting forması giyebilecek. Bosingwa geçen sezonki performansıyla, uzun süre uzak kaldığı Portekiz Milli Takımı formasına tekrar kavuşmuştu.