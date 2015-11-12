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Spor

Trabzonspor'da Şota'nın gönderilmesine ikiz krizi mi neden oldu?

Trabzonspor Yönetim Kurulu Şota’nın görevine kötü gidiş nedeniyle değil, muhalifler ile yemek yediği için son verdi.

12 Kasım 2015 10:33

Trabzonspor'da görevine son verilen Şota Arveladze'nin görevine başarısız sonuçlar nedeniyle son verildiği zannedilirken gerçek çok başkaydı. Yenilen bir yemek Gürcü teknik adamın ipini çekti.

Trabzonspor’da beklenen gelişme dün yaşandı ve Şota Arveladze ile yollar resmen ayrıldı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından başta yerel basın olmak üzere şehirde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Gürcü futbol adamının görevine son verildiği bordo mavililerin resmi internet sitesinden duyuruldu. Hürriyet'ten Ümit Genç'in haberine göre, Trabzonspor Yönetim Kurulu Şota’nın görevine kötü gidiş nedeniyle değil, muhalifler ile yemek yediği için son verdi. 

 

Hacıosmanoğlu yanlış anlamış

 

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na muhalefet eden kanatta bulunan eski başkan Faruk Özak, Şota Arveladze ile bir yemek yemek istedi. 

Şota daveti kabul etti ancak yemeğe kendisi yerine ikiz kardeşi Arçil’i gönderdi. Bu yemekten haberdar olan İbrahim Hacıosmanoğlu ise yemek yiyenin Şota olduğunu düşünerek görevine son verdi. Yani Şota art arda alınan kötü sonuçların değil ikiz kardeşinin kurbanı oldu.

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