7 - 0'lık mağlubiyet Hami Mandıralı'nın sonu oldu

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a 7-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Hami Mandıralı'nın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalya maçından sonra yapılan değerlendirme sonucunda Teknik Direktörümüz Hami Mandıralı ile yollar ayrıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda takımımızın yeni hocasını açıklayacağız. Bu yıl yaşanan buhranlardan sonra alacağımız radikal kararlarla Trabzonspor yeniden ayağa kaldıracağız. Yeni sezona sil baştan ve yeni düzenlemelerle gireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."