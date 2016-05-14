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Spor

Antalyaspor, Trabzonspor'a plakasını işledi!

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Trabzonspor'u 7-0 mağlup etti

14 Mayıs 2016 00:51

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a 7-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgisini aldı. 

18. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Serdar Özkan’ın pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Ömer Şişmanoğlu’nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Esteban’ın solundan ağlarla buluştu:1-0.

21. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Kazanılan faul atışını hızlı kullanan Antalyaspor’da topu ceza sahasının ön çizgisi üzerine kadar süren Charles’ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Esteban’ın sağından filelere gitti: 2-0. 26. dakikada Mehmet Ekici’nin defans arkasına attığı topla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ın şutunda, kaleci Fornezzi’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

31. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sağ kanattan Savaş Çakır’ın ceza sahasına ortasında, arka direkteki Cardozo’nun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

36. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mbilla’nın pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Makoun’a verdi. Makoun’un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Esteban’ın
sağından ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor'da teknik direktör Hami Mandıralı, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Savaş Çakır oyundan çıkarken yerine Aytaç Kara dahil oldu.

 

İki dakikada iki gol

 

Antalyaspor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 49. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 51. dakikada Mbilla'nın golleriyle skor 5-0'a geldi.

62. dakikada bir kez daha sahne alan Mbilla, kendisinin ikinci, takımının ise altıncı golüne imza attı. 

Antalyaspor'da Ömer Şişmanoğlu, 79. dakikada Trabzonspor ağlarını bir kez daha havalandırarak skoru 7-0 yaptı. Bu skor, aynı zamanda Trabzonspor'un lig tarihinde aldığı en farklı mağlubiyet oldu. Bordo-Mavili ekip, 1993-94 sezonunda Beşiktaş'a karşı 7-1 mağlup olmuştu. 

Yusuf Erdoğan, 90+1'de gördüğü ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı. 

 

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