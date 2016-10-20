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Spor

Trabzonspor'da forvet hattı sil baştan

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın 7 haftada golü bulunmayan forvet hattını değiştirmesi bekleniyor

20 Ekim 2016 15:31

Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından alt sıralara doğru gerileyen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçıyla ligdeki kaderini değiştirmek istiyor.

Yeniden yapılanmayla başladığı sezonda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan ile 12. sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçıyla lige yeniden sarılmak istiyor.

Aldığı istikrasız sonuçların ardından zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım ile arasındaki puan farkını 10’a çıkartan Karadeniz ekibi rakibi karşısında alacağı puan ya da puanlarla üst basamaklara doğru tırmanarak, zirve ile olan puan farkını da kapatmayı hedefliyor.

 

Forvet hattı değişiyor

 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde oynanan 7 maçta gol atma başarısı gösteremeyen forvet hattında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Bu sezon ligde sadece 2 maçta gol atan 5 maçı ise boş geçen Karadeniz ekibinde Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan’ın ise (1) golü bulunuyor. Ağırlıklı olarak Suk ve Muhammet Demir isimlerine şans veren Yanal, söz konusu oyunculardan beklediği verimi ise alamadı.

Bordo-mavili kulüpten alacağı yıllık ücrette indirime giden ve moralli olan 31 yaşındaki tecrübeli forvet N'Doye'i forma şansı vermesi beklenen Yanal, Senegal’li oyuncuyla yakında ilgilenirken, forvet hattı üzerinde sıkı bir çalışmayla farklı alternatifleri de yapılan antrenmanlarda denediği öğrenildi.

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