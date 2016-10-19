Trabzonspor 200 gündür galibiyete hasret!

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta sonunda sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplayan ancak dış sahada 3 maçta gol atamadan yenilerek puan elde edemeyen Trabzonspor, hafta sonu İstanbul'da Galatasaray karşısında kötü gidişatına son son vermeye çalışacak.

Bu sezon sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 ve Atiker Konyaspor'u 1-0 yenen, Osmanlıspor'a ise 2-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, Akhisar Belediyespor ile de golsüz berabere kalırken deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0 yenildi.

Dış sahada 3 maçta kalesinde 8 gol görmesine karşın gol kaydedemeyen ve puan alamayan bordo-mavililer, Galatasaray deplasmanında hem gol hem de puan özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

En son 200 gün önce galibiyet aldı

Trabzonspor, dış sahada en son galibiyeti 200 gün önce Gaziantepspor karşısında elde etti.

Geçen sezon ligin 27. haftasında 2 Nisan 2016 tarihinde Gaziantepspor deplasmanında 1-0'lık sonuçla kazanan bordo-mavililer, 200 gündür dış sahada galibiyete ve puana hasret kaldı.

6 maç sonra kazanmak istiyor

Trabzonspor, ligde son 6 deplasman maçında puan alamadı.

Karadeniz ekibi, geçen sezon 3 puan aldığı 27. haftadaki Gaziantepspor maçının ardından Gençlerbirliği'ne 3-1, Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra Antalyaspor'a da 7-0 yenilerek tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini aldı.



Bordo-mavililer, bu sezon da Gaziantepspor'a 1-0, Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a da 4-0 mağlup oldu.