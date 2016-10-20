Süper Lig'de 8. haftanın programı

Süper Lig'de 8. hafta programı belli oldu. Süper Lig'in açılış maçlarında 21 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği ve Gaziantepspor-Kayserispor karşılaşmaları oynanacak.
Süper Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle
21 Ekim Cuma
19.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
20.00 Gaziantepspor-Kayserispor (Kamil Ocak)
22 Ekim Cumartesi
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Alanya Oba)
19.00 Akhisar Belediyespor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom Arena)
23 Ekim Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa (Osmanlı)
19.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Arena)
24 Ekim Pazartesi
20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye).