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Spor

Süper Lig'de 8. haftanın programı

Haftanın en önemli maçında Galatasaray ve Trabzonspor 22 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek

20 Ekim 2016 14:06

Süper Lig'de 8. hafta programı belli oldu. Süper Lig'in açılış maçlarında 21 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği ve Gaziantepspor-Kayserispor karşılaşmaları oynanacak. 

Süper Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle

21 Ekim Cuma

19.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantepspor-Kayserispor (Kamil Ocak)

22 Ekim Cumartesi

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Alanya Oba)

19.00 Akhisar Belediyespor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom Arena)

23 Ekim Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Arena)

24 Ekim Pazartesi

20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye).

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