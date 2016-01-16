Trabzonspor'da Daum sesleri

Teknik direktörü arayışı sırasında Lucescu, Ramos ve Yanal’la görüşüp anlaşamayan Trabzonspor'da daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da çalışan Christoph Daum’un ismi gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre Trabzonspor, teknik direktörü Sadi Tekelioğlu ile gelecek adına umut veren bir görüntü çizse de Bordo-Mavili kulüpte teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Muharrem Usta’nın seçim vaadi olan Mircea Lucescu’yla anlaşamayan Fırtına’nın Juande Ramos ve Ersun Yanal için yaptığı girişimler de olumsuz sonuçlanmıştı.

Daum gündeme geldi

Ancak başkan Usta’nın “Mircea Lucescu olmasa da o tarzda bir teknik adam arıyoruz” demesinin ardından Christoph Daum’un ismi gündeme geldi.

Daha önce F.Bahçe ve Beşiktaş’ı çalıştıran, her iki takımla da şampiyonluk sevinci yaşayan Alman teknik adamın Türk futbolunu yakından tanıması nedeniyle bu konu yönetim kurulu toplantısında gündeme getirildi.

Daum'un özel hayatı

Yöneticilerin bazıları Daum’un yabancılık çekmeden iddialı bir takım oluşturacağını söylerken; bazı isimler Alman hocanın özel yaşantısının Trabzonspor’a zarar verebileceği görüşünü ortaya attı.

Tüm yöneticilerinin görüşlerini dinleyen başkan Usta, Daum’la ilgili son kararı verecek ve çıkacak sonuca göre harekete geçilecek.