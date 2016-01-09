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Spor

Trabzonspor, Lucescu ile görüşmeleri dondurdu

Mircea Lucescu'nun Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek

09 Ocak 2016 17:09

Trabzonspor, önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi için görüştüğü Mircea Lucescu için frene bastı! Bordo mavililer, Rumen teknik adamın sözleşme bitim tarihi olan Mayıs ayına kadar görüşmeleri durdurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Sn. Mircea Lucescu'nun çalıştırmakta olduğu Shakhtar Donetsk Kulübü ile olan kontratının bitiminden sonra Trabzonspor'a teknik direktör olmasıyla ilgili isteğimiz ve gayretlerimizin olduğu kamuoyunun malumudur.

Bilindiği gibi Shakhtar Donetsk Kulübü’nün Şampiyonlar Ligi ve Ukrayna Ligi’ndeki yolculuğu devam etmektedir. Sn. Mircea Lucescu'nun takımıyla olan ahenginin bozulmaması adına sözleşme bitiş tarihine kadar konunun tarafımızdan kapatıldığını kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.

Mircea Lucescu'nun Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek. 

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