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Spor

Trabzonspor'a olaylı karşılama, Şota'yı polis kurtardı!

Trabzonsporlu taraftarların kulübü karşılaması olaylı oldu

01 Ağustos 2015 14:01

Makedonya'dan dün akşam dönen Trabzonspor'un karşılanması olaylı oldu. Karşıt görüşlü iki taraftar grubunun arasında kalan teknik direktör Şota Arveladze'yi polisler kurtardı.

UEFA avrupa ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında dün akşam deplasmanda Makedonya'nın Rabotnicki takımına 1-0 yenilen Trabzonspor dün akşam kente döndü. Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten THY'ye ait özel uçakla saat 17.00 sıralarında hareket eden bordo-mavili kafile, 2.5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor'u havalimanında iki karşıt görüşlü taraftar grubu karşıladı.

"Tek aşk tek büyük Trabzonspor" pankartı taşıyan taraftarlar Teknik direktör Şota Arveladze'nin havalimanından çıkışı sırasında meşaleleri de yakarak Gürcü teknik adama sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada Onur Recep Kıvrak'ı destekleyen bir grup taraftar da Sportif Direktör Süleyman Hurma aleyhine slogan atmaya başladı. Bu grubun yanına giden Şota Arveladze, taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi. Şota'yı omuzlara alan taraftarlar arasında arbede de yaşandı. Karşılıklı itişmeyi araya giren polis önlerken, çevik kuvvet Şota Arveladze'yi taraftar grubunun arasından kaçırdı ve takım otobüsüne götürdü.

Takım otobüsü önünde taraftarlarla tezahürat yapan ve omuz omuz zıplayan Şota Arveladze, "I love you Şota" tezahüratlarının ardından, "Şota yok, Trabzonspor var. Trabzonspor'u sevin" dedi. Bu sözler üzerine taraftarlar tekrar Şota'yı omuzlara aldı. Tekrar takım otobüsüne binen ancak taraftarların isteği üzerine otobüsten inerek fotoğraf çektiren Şota Arveladze, bu kez kulüpten gönderilen otomobile binerek tesislere gitmek istedi.

Otomobilin kapısını açan taraftarlar, "Hocam, taraftar bölündü. Size yakışan Onur'u tekrar kazanmaktır. Biz sizi seviyoruz" dediler. Şota taraftarları dinledikten sonra tesislere geçti. Bu sırada karşıt görüşlü taraftar grubunun dağılmaması üzerine polisler grup arasında yeniden arbede yaşandı. Polisin kovaladığı grup havalimanından ayrıldı.

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