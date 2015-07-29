İstifa ettiği iddia edilen Şota: Öyle bir şey yok, takımın başındayım

Trabzonspor'da Genel Menajer Süleyman Hurma'nın ardından istifa ettiği iddia edilen teknik direktör Şota Arveladze, takımın başında olduğu söyledi. İstifa ettiğine dair iddiaları yanıtlayan Şota, "İstifa etmedim böyle bir şey söz konusu değil. Şu an takımla birlikte kamptayım ve takımımın başındayım" ifadelerini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre, Trabzonspor'da kaptan Onur Kıvrak ile sportif direktör Süleyman Hurma arasında yaşanan gerginlik nedeniyle istifa eden Süleyman Hurma'dan sonra gözler teknik direktör Şota Arveladze'ye çevrildi.

Süleyman Hurma'nın ardından istifa ettiği söylentileri üzerine haber61'e konuşan Şota, istifa edip etmediği sorusuna kendine has esprili üslubu ile cevap verdi. Şota, "Onlar da bir karar versinler; şimdi mi istifa ettim, maçtan sonra mı istifa ediyorum? İstifa etmedim böyle bir şey söz konusu değil. Şuan takımla birlikte kamptayım ve takımımın başındayım" dedi.