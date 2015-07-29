T24 LogoT24 Logo
Spor

İstifa ettiği iddia edilen Şota: Öyle bir şey yok, takımın başındayım

'Onlar da bir karar versinler; şimdi mi istifa ettim, maçtan sonra mı istifa ediyorum?'

29 Temmuz 2015 23:43

Trabzonspor'da Genel Menajer Süleyman Hurma'nın ardından istifa ettiği iddia edilen teknik direktör Şota Arveladze, takımın başında olduğu söyledi. İstifa ettiğine dair iddiaları yanıtlayan Şota, "İstifa etmedim böyle bir şey söz konusu değil. Şu an takımla birlikte kamptayım ve takımımın başındayım" ifadelerini kullandı. 

NTV'de yer alan habere göre, Trabzonspor'da kaptan Onur Kıvrak ile sportif direktör Süleyman Hurma arasında yaşanan gerginlik nedeniyle istifa eden Süleyman Hurma'dan sonra gözler teknik direktör Şota Arveladze'ye çevrildi. 

Süleyman Hurma'nın ardından istifa ettiği söylentileri üzerine haber61'e konuşan Şota, istifa edip etmediği sorusuna kendine has esprili üslubu ile cevap verdi. Şota, "Onlar da bir karar versinler; şimdi mi istifa ettim, maçtan sonra mı istifa ediyorum? İstifa etmedim böyle bir şey söz konusu değil. Şuan takımla birlikte kamptayım ve takımımın başındayım" dedi.

ETİKETLER

trabzonsporşotaistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24