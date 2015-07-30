Şota, Trabzonspor'daki Onur Kıvrak kriziyle ilgili ilk kez konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Şota Arveladze, sportif direktör Süleyman Hurma ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından takım kampından ayrılan Onur Kıvrak hakkında ilk kez konuştu. Tecrübeli kaleciyi eleştiren Şota, kimsenin etik ve sportif çizgileri hiçbir yerde geçmemesi gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şota Arveladze, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Makedonya'nın Rabotnicki ile karşılaşacakları Nacionalna Arena Filip II Stadı'nda bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Uğur Demirok ile basın toplantısı düzenleyerek, kulüp sportif direktörü Süleyman Hurma ile kaleci Onur Recep Kıvrak arasında yaşanan olay ve maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Gürcü teknik adam Rabotnicki maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Futbolda maç bitmez. Her 3-5 gün sonra, bir hafta sonra maç var. Maç var diye hareket etmek ve karar almak kolay değil. Onun için gerekli, doğru gördüğümüz kararı almış olduk ve Onur'a resmi olarak izin verildi" diye konuştu.

Onur'un kadro dışı bırakıldığı yönünde medyada yer alanları duyduğunu belirten Arveladze, "Yarısından fazlası zaten insanın gülmesini getiriyor. Bana bugüne kadar, gerçek sebebi nedir diye soran yok. Gerçek sebebi kendisi maalesef. Ben buraya Trabzonspor'un hocası olarak geldim, bildiğim kadarıyla hoca olarak imza attım. Benim statüm ve çalışma yerim hocalık. Eğer bu takımda hocaya, menajere, başkana ihtiyaç yoksa bizi niye getirdiniz O çizgileri, tekrar söylüyorum. Kimse etik ve sportif çizgileri hiçbir yerde geçmemeli. Ne kadar büyük, ne kadar başarılı ve ne kadar efsane olsa bile. Çünkü burasının efsanesi Trabzonspor. Alkışına, sevgisine, omuzlarda taşınmasına ilk ben saygı gösteriyorum. Çünkü bunu ben de yaşamıştım. Kimsenin onları elinden alma amacı yok. Burada kimseyle kavga amacımız yok. Taraftarı, medyayı, camiayı karşımıza alma konusunda ne gücümüz, ne kötü niyetimiz, ne de isteğimiz var. Onun için tekrar söylüyorum, etiği, kırmızı çizgileri geçmeyenler devam edecek" dedi.

Arveladze, Onur'un maçta oynamayacak olmasının takımı etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soru üzerine, "Kesinlikle iyi bir takım lideri, olmaması etkileyecek ama Onur geçen sezon boyunca yoktu. Geçen yıl UEFA'da Trabzonspor çok maç oynadı. Onur'un iyi mi kötü olduğunu, kaleciliğini kimseyle tartışmıyoruz. Yarınki maç için başka arkadaş görev alacak ve elinden geleni kulübü için yapacak" ifadelerini kullandı.

Maça ilişkin düşüncelerini de açıklayan Arveladze, "Rakibin iyi olduğunu söyleyebilirim. 4 maçlarını canlı olmasa da izledik. Top ayağına yakışan, iyi futbol oynayan, kontrataklara çıkan, agresif bir takım. Geriden pas kullanan, özellikle içerideki maçlarda iyi oynayan bir takım seyrettik. Güzel bir maç bekliyor bizi. Amacımız iki maç sonunda turu geçmek" şeklinde konuştu.

Arveladze, Üsküp'te hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olmasıyla ilgili olarak da, "Futbol öyledir, bazen güneş, bazen soğuk. Biz de sonuçta Finlandiya'dan gelmedik. Maçın geç vakitte olması iyi. Elimizden geleni yapacağız, önlemlerimizi alacağız" dedi.

Gürcü teknik adam, maçı kazanacağınıza emin misiniz şeklindeki bir soruyu ise "Galibiyetten emin değilim ama kendi takımıma güvenim tam. Futbolda tahmin yapmak en zoru. Gol yemeden kazanmak bizim için çok güzel bir skor olur" şeklinde yanıtladı.

'İyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok ise rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "İyi bir takım, iyi baskı yapıyorlar. Sert ve agresif futbolu tercih ediyorlar" dedi.

Her rakibe saygı duyduklarını ifade eden Demirok, "Trabzonspor büyük bir kulüp ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bu turu da geçip hazırlıklarımıza devam etmek istiyoruz. Kolay gibi gözüken maçlar, sezon başı olduğu için zor geçebiliyor ama yarın rakibimize saygı duyarak maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.