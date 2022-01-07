MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde tamamlayan lider Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Yeni Malatyaspor'u konuk eden Bordo-mavililer, hemen hemen tamamında üstün oynadığı maçı 1-0 kazandı. Trabzonspor'u galibiyete taşıyan isim 23. dakikadaki golüyle Andreas Cornelius oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi Trabzon'da açıldı. Lider Trabzonspor, 20. haftanın ilk müsabakasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla bordo mavili ekip oldu. Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada takımın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 49'a çıkaran Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor'un 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Trabzon deplasmanından eli boş ayrılan ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.

16. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, tedavisinin tamamlanması sonrası tekrar takımdaki yerini aldı.

Ligde Atakaş Hatayspor, Altay ve Medipol Başakşehir, kupada da Beypiliç Boluspor olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Nwakame, sakatlığını geride bırakarak formasına kavuştu.

Visca tribünden takip etti

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Boşnak oyuncu maç öncesinde sık sık cep telefonuyla taraftarları görüntüledi.

Bordo-mavili takım ile devre arasında sözleşme imzalayan Jean Evrard Kouassi ise Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosunda yer alıyor.

Ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması için izin verilen Abdulkadir Parmak da Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun son antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

1995-1996'dan beri en yüksek puan

Trabzonspor bu galibiyetle 49 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada kaldı.

Trabzonspor bu galibiyetin ardından lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaştı. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı.

Ligin 21. haftasında Trabzonspor, Cumartesi günü Sivasspor deplasmanına çıkacak. Yeni Malatyaspor ise Cuma günü sahasında Göztepe’yi konuk edecek.

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Stat: Medical Park Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çiçek Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Siopis), Hamsik, Bakasetas (Dk. 86 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 90 Koita) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Awuku, Karim Hafez, Mallan (Dk. 66 Mert Miraç Altıntaş), Aabid, Nshimirimana, Mounir, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 79 Haqi Osman) Gol: Dk. 23 Cornelius (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 38 Karim Hafez, Dk. 86 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Maçtan önemli anlar

9. dakikada Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta, baraja da temas eden top üst direğe çarparak kornere çıktı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakame'nin soldan ortasında, altı pas çizgisine yakın noktadan Cornelius dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada Aabid'in soldan ortasına Awuku'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

31. dakikada Nwakaeme'nin şık pasına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top üsten auta çıktı.

45+3. Yeni Malatyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Mounir'in kale önüne çevirdiği topa yakın mesafeden Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün kapattı.