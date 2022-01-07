Cornelius, Sörloth'un rekorunu geliştirdi

Trabzonspor'u Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçiren Andreas Cornelius, daha önce Bordo Mavililer'in gönlünde taht kuran Alexander Sörloth'un istatistiğini geçti.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Bordo Mavililer, 23. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle maçta 1-0 öne geçti. Cornelius, Süper Lig'deki 19. maçında 10. golüne ulaştı. Danimarkalı, son 7 isabetli şutunda 7. golünü kaydetti.

Andreas Cornelius'un diğer istatistiği ise kendisi gibi İskandivyalı Alexander Sörlotn'un rekorunun yeni sahibi oldu.

Opta verilerine göre; Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 10 gole 18. isabetli şutunda ulaşmıştı; Andreas Cornelius bu gol sayısına 17. isabetinde ulaştı.