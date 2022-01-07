Abdullah Avcı, Puchacz transferini açıkladı!

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. "Puchacz transferi hakkında konuşan Avcı, "Puchacz daha önceden de takip ettiğimiz 14. Yabancının 1997 doğumlu ve üstü olması gerekiyor buna da uygun. Transfer dönemi başlamadan çoğunu bitirdik. Pazar günü gelecek diye biliyoruz" diye konuştu.

Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendiği maçın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Her maç zor." diyen Abdullah Avcı, "Maçlar anlarla kazanılıyor. Rakibe bir tane pozisyon verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun ilk yarı çok durdu. Disiplinden kopmadılar. İlk yarıda zaman zaman saha dağılımıyla yanlış durduk. Organizasyonlarımızı zaman zaman yaptık zaman zaman yapamadık. Özellikle böyle 5’li karşılayanlara karşı çözümleri ikinci yarı daha çok yaptık." dedi.

"1-0’a da 3-0’a da 3 puan veriliyor." diyen Avcı, "Kazanmak son derece önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 18 maç kaldı. Hiçbir şey kazanmadık, 3 puan aldık. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. İkinci yarıya kazanarak başlamak önemliydi. Hafta sonu Sivas maçı var. Ciddi bir takım." ifadelerini kullandı.

Puchacz transferi hakkında konuşan Avcı, "Puchacz daha önceden de takip ettiğimiz 14. Yabancının 1997 doğumlu ve üstü olması gerekiyor buna da uygun. Transfer dönemi başlamadan çoğunu bitirdik. Pazar günü gelecek diye biliyoruz. Sağ stoper konusunda eksiğimiz var. Djaniny’nin raporu gelmedi henüz onun gelişine göre bakacağız." dedi.