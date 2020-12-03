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Spor

Trabzonspor Ramires'in peşinde

Abdullah Avcı'nın aklında orta saha için iki isim olduğu konuşuluyor

03 Aralık 2020 12:17

Trabzonspor'da orta saha için konuşulan son isim bonservisi elinde olan Ramires oldu. Abdullah Avcı’nın birinci önceliğinin bir ön libero ve bir de orta saha transferi yapmak olduğu konuşuluyor.

Avcı'nın ön libero için ilk adayı Mahmut Tekdemir. Avcı, transfer için hem Tekdemir hem de Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüştü.

Avcı’nın alternatifleri arasında ise bonservisi elinde olan Kwadwo Asamoah ile Ramires var. Yıllarca Chelsea’de oynayan ve son olarak formasını giydiği Palmeiras tarafından sözleşmesi feshedilen 33 yaşındaki oyuncunun yarım sezonluk teklife evet diyebileceği konuşulan iddialar arasında.

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