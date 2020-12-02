Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında gerçekleşen kritik zirve sonrası Trabzonspor transfer stratejisi belirlendi.
02 Aralık 2020 13:22
17
Trabzonspor'un transfer listesi şekilleniyor | Trabzonspor'da peş peşe alınan 2 galibiyet sonrası sezonun ilerleyen haftaları için planlamalar başladı. Kritik zirve Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında gerçekleşti. İkili, yapılması gerekenleri ve ihtiyaçları belirledi.
27
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Abdullah Avcı, yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelebilmek için en az 4 transfer gerektiğini iletti.
37
Abdullah Avcı'nın en çok istediği oyuncunun, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Phillip Zinckernagel olduğu belirtildi. Ocak ayında sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz sezon 24 maçta 16 gol, 22 asistlik bir performans sergiledi.
47
Marlon'un performansından memnun olmayan Avcı'nın sol beke de bir takviye istediği ve ilk hedef olarak eski öğrencisi Gael Clichy'yi belirlediği öğrenildi. Önceki sezon Başakşehir'in şampiyonluğa ulaşmasına büyük payı olan 35 yaşındaki Fransız oyuncu Avcı'nın ilk tercihi.
57
Alternatif olarak Fransa Ligue 2'de Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş düşünülüyor. Clichy'den sonuç alınamazsa Umut Meraş'a teklif götürülecek.
67
Orta sahada oyunun her iki yönünü oynayabilecek bir futbolcu isteyen Avcı, bu doğrultuda Feyenoord forması giyen Leroy Fer ismini yönetime iletti. Ancak sürekli sakatlanan Hollandalı oyuncudan ayrıntılı bir rapor istenecek.
77
Ağaoğlu ile Avcı arasında yapılan toplantıda forvet adayları olarak ise Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, AEK'den Marco Livaja ve Nelson Oliveira ile Darmstadt 98'de attığı gollerle dikkat Serdar Dursun'un ismi konuşuldu.