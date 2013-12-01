Trabzonspor Teknik Direktörü Akçay: Maçı başından sonuna kadar istedik

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayseri Erciyesspor karşısında iyi oynadıklarını düşündüklerini belirterek, "Ama karşımızda da son dönemlerde yükselişte olan, kadro istikrarı yaşayan Kayseri Erciyesspor vardı. Onlar da zaman zaman oyuna egemen olmasına karşın genel olarak maçı başından sonuna kadar istedik. Oyun boyunca kompakt yapıyı sürdürdük" dedi.

Bu sezon 20'den fazla maç oynadıklarını ifade eden Akçay, "Oyuncu arkadaşlarımın özverisini de toplumla paylaşmalıyım. İyi bir devamlılık gösteriyorlar. O bakımdan ele aldığımızda bu maçı Eskişehirspor ve Avrupa Ligi'ndeki galibiyetlerimiz üzerine kazanmış olmamız bize ayrıca özgüven kattı. Deplasman karnemizin iyi olmadığını kabul etmeliyiz. Bu performansımızı umarım deplasmanlarda da gösteririz" diye konuştu.

Akçay, bir gazetecinin Olcan Adın'ın attığı goller sonrası fazla sevinç yaşamamasına ilişkin soru üzerine, "Olcan çok karakterli bir oyuncu. Rakibe gösterdiği saygının ifadesi olarak düşünüyorum. Olcan, bir sorun yaratacak karakterde bir oyuncu değil, arkadaşlarıyla bizimle çok uyumlu. Sanıyorum rakibe saygısından dolayı çok fazla aşırıya kaçmadan sevinebilir. Kendisine böyle bir soruyu da sormadım açıkçası" ifadelerini kullandı.

'Onur'un katkısını görmek lazım'

Kayseri Erciyesspor Teknik Direktör Fuat Çapa ise kendileri adına şansız bir gün geçirdiklerini söyledi.

İlk devre iyi oynayan bir Kayseri Erciyespor'un sahada olduğunu ifade eden Çapa, "Rakipten daha çok pozisyona giren takımdık. Pozisyon üretme anlamında gayet iyi işler yaptık. Maalesef girdiğimiz dört gol pozisyonunu değerlendiremedik. Bunda Onur'un sezon başından beri Trabzonspor'a sağladığı katkıyı görmek lazım" dedi.

İkinci yarıya bakıldığı zaman yine ilk devre olduğu gibi çok şansız goller yediklerini ifade eden Çapa, şunları söyledi:

"Çünkü Trabzonspor'un çok pozisyon üreterek organize olarak yaptığı ataklardan yediğimiz goller oluşmadı. Bizim şansızlığımızdan faydalanarak üç gol attılar. Sonuç olarak çok üzgünüz ama oyun olarak gayet olumlu şeyler gördüğümüzü düşünüyorum. Maçın bana göre önemli anları vardı. Penaltı pozisyonu değil mi, üçüncü gol ofsayt mı değil mi. Bunlarla ilgili değerlendirmeler bizim adımıza çok olumlu geçmedi. Bizim kenardan gördüğümüz yer ile hakemin bulunduğu yerdeki gözle farklı görmüş olabiliriz. Bizim adımıza şansız bir gündü diyebiliriz."

'UEFA'daki başarımızın tesadüf olmadığını ligde göstereceğiz'

Bordo-mavili takımın stoper oyuncusu Mustafa Yumlu takım arkadaşlarını iyi mücadelesinden dolayı tebrik ederek, "Önemli bir müsabakaydı. Üst sıralara tırmanmak istiyorduk. Bunu da başardığımız için mutluyuz. Kendi sahamızda mağlup olmadık. Bundan sonra da olacağımızı sanmıyorum" dedi.

Zeki Yavru ise iç saha maçlarının kendileri açısından olumlu geçtiğini vurgulayarak, "Bugün de burada kaybetmemek için birbirimize söz verdik. UEFA'da gözle görülür bir başarımız var. Bunun tesadüf olmadığını, iyi takım olduğumuzu ligde de art arda maçlar kazanarak göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeki, cezası nedeniyle bugün yerine forma giydiği Bosingwa'nın kalitesinin tartışılmaz olduğunu söyleyerek, " Bosingwa'yı tartışacak halimiz yok, iki hafta cezalı. Belki hocam benimle devam edecek, belki onunla devam edecek, problem değil. Ben genç oyuncuyum. Sabredip formayı almak istiyorum"" diye konuştu.

Bordo-mavili futbolcu, takımda öze dönüş olmasının güzel olduğunu, Trabzonlu arkadaşlarının yanında kendini daha güvende hissetiğini söyledi.