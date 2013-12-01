Trabzonspor Avni Aker'de geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayseri Erciyesspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Mustafa Akçay ile bu sezon sahasında hiç kaybetmezken 286 gündür de evinde mağlubiyet yüzü görmüyor. Onur'un kalesinde devleştiği gecede Malouda, 10 hafta sonra gol kaydetti.

Fırtına, Avni Aker'de dinmek bilmiyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayseri Erciyesspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine geçit vermiyor.

En son 17 Şubat'ta geçen sezon ligin 22. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybeden bordo-mavililer, o tarihten itibaren 286 gündür Hüseyin Avni Aker Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, söz konusu dönemde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı toplam 20 maçta 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 45 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Akçay, mağlubiyet görmedi

Trabzonspor'a sezon başında pilot takımı 1461 Trabzon'dan gelen teknik direktör Mustafa Akçay, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yenilgi yüzü görmedi.

Akçay yönetiminde bordo-mavililer, bu sezon sahasındaki 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine galibiyet yüzü göstermedi.

Malouda'dan 10 hafta sonra gol

Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Florent Malouda, ligde gol hasretini de sonlandırdı. En son ligin 2. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ağları havalandıran futbolcu, ligde 10 hafta sonra gol kaydetti. Malouda, attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Takımının üçüncü golünü atan Olcan Adın da lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere son 8 maçta 8. golünü kaydetti.

Onur kalesinde devleşti

Trabzonspor'da kaleci Onur Recep Kıvrak, kurtarışlarıyla kalesinde adeta devleşti. Bordo-mavili takımın kaptanı, özellikle Vleminckx'in etkili şutlarını çıkararak rakibine gol izini vermedi. Vleminckx, ilk yarı sonunda yanına giderek Onur'u kutladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından futbolcular, tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladılar.

Maçın özeti

11. dakikada Cem Can'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Vleminckx'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

12. dakikada Vleminckx'in pasında, ceza alanına giren Mandjeck'in yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

14. dakikada Trabzonspor ilk etkili atağında golü buldu. Soner Aydoğdu'nun ara pasında, Henrique'den önce kalesini terk eden kaleci Borjan ile hamle yapan Numan Çürüksu'nun uzaklaştırmak istediği top, Malouda'nın önüne düştü. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

21. dakikada Yasin Öztekin'in pasında, altı pas içerisine Bamba ile hareketlenen Arauz'un şutunda, öne çıkan kaleci Onur Recep Kıvrak'a çarpan top kornere çıktı. Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda oluşan tehlikede son anda Henrique kafa ile çizgi önünden bir kez daha meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Olcan Adın'ın düşürülmesiyle Trabzonspor ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest atış kazandı. Olcan'ın kullandığı serbest atışta top, iki direğin kesiştiği yere çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. dakikada Traore'nin pasında, ceza alanı içindeki Vleminckx'in etkili şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topu üsten kornere göndererek önemli bir tehlikeyi önledi.

41. dakikada Vleminckx'nin ceza alanı içeresinden şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, iki hamlede topu kontrol etti.

45+1. dakikada Cem Can'ın sağdan ortasında yakın mesafede uygun durumdaki Vleminckx'in şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak ayaklarıyla topu önleyerek bir kez daha rakibine gol izni vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Olcan Adın'ın sağdan ortasında, kimsenin dokunamadığı top yere çarparak direğin yanından auta gitti.

56. dakikada Traore'nin sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı yakın direkteki Arauz'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

56. dakikada Mustafa Yumlu'nun uzun pasında ceza alanı içinde Olcan Adın'ın buluştuğu top savunmanın müdahalesiyle Malouda'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden kaleye doğru gönderdiği top, yatarak müdahale etmeye çalışan kaleci Bojan ve savunma oyuncularının anlaşamaması üzerine direk dibinden filelere gitti: 2-0

59. dakikada Yasin Öztekin'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda Onur Recep Kıvrak'ın çıkarmak istediği top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 2-1

68. dakikada Arauz'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Traore'nin sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Vleminckx'in kafa şutunda, yerden seken top yandan auta çıktı.

81. dakikada Adrian'ın kendi yarı alanından pasında savunmanın müdale edemediği top ile buluşarak ceza alanına giren Henrique, meşin yuvarlağı ileri çıkan kaleci Bojan'ın yanından Olcan Adın'a aktardı. Bu futbolcunun altı pas içinde yerden vuruşunda direğin içine çarpan top filelere gitti: 3-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.