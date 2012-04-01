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Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya bıçak atıldı

Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın 34'ncü dakikasında, sahaya ''alın teri ve emeği'' simgeleyen beyaz atletlerini de attılar...

01 Nisan 2012 23:41

Avni Aker'de oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında Trabzonlu taraftarların gerçekleştirdikleri organize protestolar nedeniyle maça birkaç dakika ara verildi.

 
Taraftarlar maçın 34. dakikasında daha önce de açıkladıkları gibi sahaya organize bir şekilde atletleri fırlattılar. Ardından sahaya küfürler eşliğinde atılan yabancı maddeler ve meşaleler nedeniyle maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmaya birkaç dakika ara vermek zorunda kaldı.
 
Sahaya atılan yabancı maddeler arasında bir çakının da olması dikkati çekti. Yerdeki çakıyı alan Volkan Demirel, hakeme doğru hareketlenince Trabzonspor kalecisi Tolga, Volkan'a engel olmaya çalıştı. 
 
 
 

Tolga yatıştırmaya çalıştı

 
 
Taraftarların protestosunun şiddeti artınca Trabzon'da kaptan Tolga atılan maddelerin arasına girerek taraftarı yatıştırmaya çalıştı. Atılan maddeler temizlendikten sonra hakem Aydınus maçı yeniden başlattı.
 
Maçı canlı veren yayıncı kuruluş Avni Aker'de taraftarların küfürlü protestoları nedeniyle sık sık yayının sesini kesmek zorunda kalıyor. 
 
 

Ceza Süper Final'e yansımayacak

 
 
Derbide yaşanan bu olaylar nedeniyle bordo mavililere her hangi bir ceza gelmesi durumunda, verilen cezalar Süper Final'e yansımayacak.
 
 

Sahaya atlet atıldı

 
 
Kale arkasındaki ''Trabzonlu Gençler'' taraftar grubunca daha önce yapılacağı duyurulan protesto gösterisinde, taraftarlar 3 Temmuz'da yaşanan sürece ilişkin geçen sezon kendilerine haksızlık yapıldığını savunarak, ''Alın teri ve emeği'' simgelediğini düşündükleri beyaz atletleri üstlerinden çıkararak sahaya attı.
 
Fenerbahçe kalesinin arkasında bulunan bu taraftar grubuna diğer tribünlerdeki taraftarlar da eşlik etti. Özellikle kaleci Volkan'ın yakınına atlet ve maytaplar atıldı. Bunun üzerine hakem Fırat Aydınus karşılaşmayı durdurdu. Taraftarların sahaya attıkları maytaplar ve atletler saha görevlileri tarafından toplanırken, Aydınus, 5 dakikalık duraklamanın ardından karşılaşmayı yeniden başlattı.
 

 

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