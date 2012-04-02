Trabzon'da iki gol vardı

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren ve son dakikaları nefes kesen mücadelede Trabzonspor, Avni Aker'de Fenerbahçe'yi ağırladı. Bu kritik karşılaşma Baroni ve Burak'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Birçok pozisyona sahne olan maçta Trabzonspor'u Volkan Demirel, Fenerbahçe'yi ise 3 pozisyonda direkler durdurdu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 55’e çıkartırken, Fenerbahçe de 65 puana yükseldi.

Trabzonspor sahaya Tolga, Serkan, Giray, Mustafa, Celustka, Volkan, Aykut, Colman, Alanzinho, Olcan ve Burak ilk 11'i ile çıktı. Fenerbahçe ise Volkan, Gökhan, Bekir, Yobo, Ziegler, Selçuk, Cristian, Mehmet, Alex, Caner ve Sow ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. İlk dakikalarda Fenerbahçe ayağa yapılan paslarla savunmadan çıkarken, Trabzonspor baskılı bir oyun sergiledi. Volkan ve Olcan ile sarı lacivertlilerin kalesine etkili gelen ev sahibi takım, son vuruşlarda başarılı olamadı.

Maçın 21. dakikasında Fenerbahçe Alex ile gole çok yaklaştı. Mehmet Topuz’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alex, göğsüyle indirdiği düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi, ancak top üst direkten geri geldi.

Fenerbahçe aradığı golü 41. dakikada Baroni ile buldu. Caner ile duvar pası yapan Baroni, topu Trabzonspor ağlarına gönderdi ve sarı lacivertlileri deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe daha kontrollü bir oyun sergilerken, Trabzonspor daha fazla ileri çıkmaya başladı, ancak skora denge getiremedi. Fenerbahçe, Baroni’nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Fenerbahçe ikinci devreye Caner’in yerine Stoch’u alarak başlarken, Trabzonspor da Olcan ve Aykut’un yerine Halil ve Cech’i oyuna aldı. Karşılaşmanın ikinci devresi de hızlı bir tempoda başladı. Bordo mavililer oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışırken, Fenerbahçe de kendi sahasından hızlı çıkarak ev sahibi takımın kalesinde pozisyon aradı.

Sarı lacivertli ekipte sağ bacağından sakatlanan Alex, 63. dakikada yerini Özer Hurmacı’ya bıraktı. Karşılaşmada dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe daha kontrollü bir oyun sergilerken, Trabzonspor oyunu rakip sahaya yıkmaya başladı.

Konuk ekibin savunmasına zor anlar yaşatan Trabzonspor, aradığı golü 73. dakikada Burak Yılmaz ile buldu. Savunmadan pas yaparak çıkmak isteyen Fenerbahçe’de Bekir’in pası Trabzonsporlu futbolcularda kaldı. Ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla topu sarı lacivertlilerin ağlarına gönderdi.

Burak Yılmaz kaydettiği golle bu sezon ligdeki 32. Golüne imza atarken, Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yıldız oyuncu, Trabzonspor formasıyla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Son bölümde iki takım da çok net gol pozisyonlarından faydalanamadı. Fenerbahçe’de Özer’in 86. Dakika çektiği şut direkten geri geldi. 90 artı 2. dakikada Fenerbahçe'ye yine direk izin vermedi. Bienvenu'nün sol ayağıyla yaptığı vuruş direkten geri döndü. Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, maç da Baroni ve Burak’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.