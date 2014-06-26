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Spor

Trabzonspor ligden çekilmeyi tartışıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılama kararının ardından, Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'den çekilmeyi gündemine aldı

26 Haziran 2014 19:58

Trabzonspor'da yönetim kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar hakkında verilen 'yeniden yargılama' kararı sonrası Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ligden çekilmeyi önerdi.

Yönetim kurulu üyesi Murat Türköz, 'yeniden yargılama' kararının, vicdanları bir kez daha kanattığını savunarak, "Hukukçu olmayan spor adamlarının bile şikenin varlığına inandığı bir dönemde bu kararı alanları Allah'a havale ediyoruz. Sadece Trabzonspor taraftarı değil, temiz futbola inanan herkesi yaralayan bu kararı tanımıyoruz" diye konuştu.

 

Trabzonspor, UEFA'ya şikayet etti

 

Trabzonspor’un, UEFA’ya yaptığı ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun imzasını taşıyan başvuruda çok net ifadeler yer alıyor, Türkiye’de siyasetin, daha doğrusu iktidarın futbola ve federasyona müdahalesi anlatılıyor.

Başkan Hacıosmanoğlu’nun son derece yakın ilişkiler içerisinde olduğu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kişilerle kurumlar ayrılmalı” sözlerine vurgu yapılıp Fenerbahçe’nin kayrıldığı ileri sürülürken, siyasi otoritenin göreve gelmesini sağladığı federasyonun da bu uygulamalara imza attığı satırlara yansıyor.

 

Karar 17 Temmuz’da

 

Hatırlanacağı gibi Trabzonspor’un bu başvurusunu dikkate alan UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir savunma istemişti. Bu savunmayı da dikkate alacak olan UEFA, konuyla ilgili olarak 17 Temmuz’da karar açıklayacak. Karadeniz ekibi başvurusundan ve sonuçlarından son derece umutlu.

 

'Kişilerle kurumları ayırmalı'

 

22 Mart 2012’de İstanbul’daki UEFA Kongresi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da konuşmuş, literatüre geçecek o ifadeleri kullanmıştı. Erdoğan, şike sürecini değerlendirirken, “Gerçek kişilerle tüzel kişileri birbirinden ayırmak gerekir. Kişilerin işlediği suçlardan kurumlar ceza alırsa milyonlarca sempatizanı cezalandırılmış olur. Gerekirse kişilere en ağır cezalar verilmeli” demişti. Erdoğan’dan sonra söz olan Platini ise, “Sayın Başbakan haklı. Ben de kendisine katılıyorum ama sistem uzun süredir böyle işliyor. Bu şartlar altında bunu değiştirmek zor” diyerek mesajını iletmişti.

 

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