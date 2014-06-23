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Spor

Aziz Yıldırım şike davasından yeniden yargılanacak

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike davasında Aziz Yıldırım'ın 'yeniden yargılama' ve 'infazın durdurulması' talebini kabul etti

23 Haziran 2014 19:35

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi günlerdir merakla beklenen kararını açıkladı.

Yargıtay'ın şike davasını onaylamasının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar yeniden yargılanma ve infazın durdurulması talebinde bulundu.

Al Jazeera'nin haberine göre, savcının ‘yeniden yargılansın' mütalaasının ardından  İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de kararını verdi.

 

Kimler yeniden yargılanacak?

 

Mahkeme, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eski Giresunspor Başkanı Olgun Peker, Fenerbahçe yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu, menajer Abdullah Başak, Eski Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın yeniden yargılanmasına karar verdi. Mahkeme bu yeniden yargılama talebini oy birliği ile kabul etti.

Kabul gerekçesi olarak ise 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişikliği gösterdi. Mahkeme, bu değişiklikle teknik takip ve dinlemenin bu kanundan çıkarılmasını gösterdi.

Mahkeme, sanıkların Yargıtay tarafından onaylanan bu dosyadaki dinleme ve izlemenin eski kanun kapsamında olduğunu vurguladı. Mahkeme, "Aynı dosyada aynı olaydan yargılaması devam eden sanıklarla, haklarındaki hüküm onanan sanıklar arasında farklı yargısal sonuçlara ulaşmanın adelete güven duygusunu örseleyebileceği ihtimal dahilindedir" dedi.

 

Aziz Yıldırım'ın infazı ertelendi

 

Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu yeniden yargılanacak altı sanığın da infazının ertelenmesine karar verdi. Mahkeme bu kararı oy çokluğu ile aldı. Bu kararda mahkemenin üye hakimi Mehmet Uğurlu muhalefet şerhi koydu. Uğurlu sanıkların tutuklanmasını istedi.

Ancak mahkeme tutuklamayı kabul etmedi. Kabul etmemesine de gerekçe olarak yeniden yargılama kararı verilen sanıkların tutuklanmasının telafisi imkansız zararlara yol açabileceğini gösterdi.

Mahkeme, "Hapis yatan sanıkların kısıtlanmış özgürlüklerinin karşılığının konulamayacağı açıktır." dedi. Mahkeme ayrıca Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlattı.

 

Avukat Alpay Köse: İnfazın durdurulması çok önemli

 

İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Alpay Köse infazın durdurulmasının çok önemli bir karar olduğunu ve bu noktadan sonra kararın içeriğinin de çok önem kazandığını söyledi. Köse'ye göre şu an için en önemli soru işareti tüm dosyanın mı yoksa dosya içerisindeki belli bölümlerin mi yeniden yargılamaya konu edileceği.

 

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