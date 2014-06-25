'Adı geçen hükümlüler, 2010-2011 sezonunda şike yapmıştır'

Galatasaray, resmi internet sitesinde, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davasında vermiş olduğu 'yeniden yargılama' kararına ilişkin bir açıklama yayınladı.



Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:



"Yargıtay’dan kesinleşen Şike davasında mahkûm olan bazı şahıslarla ilgili, “Yeniden Yargılama Kararı”nın verilmesinden sonra, toplumda yaratılmaya çalışılan algı üzerine, bazı gerçeklerin açıklanmasını zorunlu gördük.

Türk sporunun en önemli paydaşı olan Galatasaray Spor Kulübü, “Adaletli ve ahlâklı bir spor” için yürüttüğü mücadelede; “temiz toplum”dan yana her kurum ve her kişi gibi, bu davanın doğrudan tarafıdır.

’17 Haziran’la simgelediği duruş doğrultusunda; adaletin yerine getirilmesi için mücadeleye devam etmek ve görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak da en doğal hakkı ve görevidir.

13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar konusunda bir değerlendirme yapmayı, süreç devam ettiği için, hukuka olan saygımız açısından doğru bulmuyoruz.

Ancak, gerekçesi ve sonucu ne olursa olsun, bu kararın, sportif hukuk açısından “Şike Davası”nın özüyle hiç bir ilgisi yoktur.

Adı geçen hükümlüler, yeniden yargılama yoluyla beraat etseler dahi, bu karar; sportif hukuka göre, 2010-2011 sezonunda şike yapılmış olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.

Uluslararası yargı organlarında ceza verilmesine yol açan deliller, “Sportif” hukukun dava dosyaları arasında “kıyamet gününe kadar” en önemli kanıt olarak kalmaya devam edecektir.

UEFA ve CAS dahil, bütün uluslararası kurullar, ülkelerin yerel mahkemelerinin kararlarıyla bağlı olmayıp, sportif cezaları, kendi bağımsız yargılamaları sonucu verdiklerini defalarca dile getirmiştir.

Şike hükümlüleri; UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Tahkim Kurulu ve CAS yargıçları önünde, mevcut iddia ve delillerle ilgili, saatlerce savunma yapmış ve bu süreç sonunda kurul üyelerini ikna edememiş, aksine üç önemli uluslararası mahkeme de, ilgili takımların kesin olarak şike yaptığına karar vermiştir.

Bu kararların sabit olduğu da herkesçe bilinmektedir. Bu gerçeklere rağmen, kamuoyunu manipülatif ve yalan haberlerle yönlendirmek isteyenlere karşı, özellikle medyayı uyarmayı görev biliyoruz. Bu tür maksatlı haberlerin, kamuya açık şirketlerde, hissedarları zarara uğratabileceği riskini de herkes düşünmek zorundadır.

Bilinçli spor kamuoyu, sızdırılan haberlere gülüp geçmektedir: Galatasaray Futbol Takımı, kendisine UEFA’dan gönderilen yazı doğrultusunda, gruplara doğrudan katılarak Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde bu yıl da onurla temsil edecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.

Sonuç olarak; “Ahlaklı ve Adaletli Spor” mücadelesini sürdüren Galatasaray Spor Kulübü, çocuklarımızın kirli bir spor ikliminde yetişmemesi için, bu davanın doğrudan tarafı olup; ulusal ve uluslararası düzeyde süreci sonuna kadar takip edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."