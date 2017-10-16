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Spor

Trabzonspor, Ersun Yanal'ın sözleşmesini feshetti

"Takımımızı altyapı koordinatörümüz İhsan Derelioğlu çalıştıracaktır"

16 Ekim 2017 21:58

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz aldığı karar gereğince teknik direktör Ersun Yanal’ın sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir. Takımımızı bu akşamdan itibaren geçici olarak altyapı koordinatörümüz İhsan Derelioğlu çalıştıracaktır" denildi.

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