Trabzonspor'da Ersun Yanal istifa etti; Fatih Terim ile görüşülecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisarpor karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası istifa ettiğini açıkladı. Yönetimin, Yanal'dan boşalan koltuk için eski Milli Takım Direktörü Fatih Terim ile görüşeceği belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin Ersun Yanal'a tazminat ödenmeyeceği geçmiş alacakları karşılığında sözleşmenin fesh edileceği öğrenildi.

Bordo-mavili takımın bu akşam yapacağı antrenmanda takımın başında altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu olacak.

Fatih Terim ile görürüşülecek

İstifa eden Ersun Yanal'ın yerine Fatih Terim'in getirilmek istendiği ileri sürüldü. Yöneticilerin Fatih Terim isminde de kararlı olduğu ve “Yabancı hocanın kadroyu, Trabzon’u, ligi tanıması çok zaman alır. Bu da bize yeni handikaplar yaratır. İhtiyacımız olan, deneyimli, kadroyu çekip çevirecek bir enerjidir. Fatih Terim de bunun için en iyi seçenek olur” görüşünü paylaştığı vurgulandı.