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Spor

Trabzonspor Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldı!

Bordo-mavililer, Akhisar'a evinde 6-1 mağlup olmuştu

16 Ekim 2017 02:35

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı aldı.

beIN SPORTS'tan Erman Gönülşen'in geçtiği son dakika bilgisine göre bordo-mavili yönetim, Süper Lig'in 8'inci haftasında iç sahada Akhisar karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Ersun Yanal'ı işaret ederek yolları ayırmayı kararlaştırdı.

Aynı habere göre Trabzonspor, yarın Ersun Yanal ile resmen yollarını ayıracak.

Tarihi yenilgi!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'in ilk 7 haftasını 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle kapatan bordo-mavililer; son olarak Akhisar'dan evinde 6 gol yiyerek Manisa ekibinin 'deplasmanda en çok gol attığı takım' olarak tarihe geçti.

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