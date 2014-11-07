Trabzonspor deplasmandan puanla dönüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. maçında deplasmanda Belçika'nın Lokeren takımı ile karşılaştı.

Evsahibi Lokeren mücadelenin başında 5. dakikada Patosi'nin golüyle öne geçti.

Bordo-mavili ekip, ilk yarının bitimine az bir süre kala Waris'in attığı golle eşitliği yakaladı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona ererken, Trabzonspor bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti.

İki takımın kadroları

Stat: Daknam

Hakemler: Gianluca Rocchi, Gianluca Cariolato, Alessandro Giallatini (İtalya)



Lokeren: Barry, Galitsios, Maric, Scholz, Odoi, Persoons, Overmeire, Junior Dutra, Patosi, De Pauw, Leye

Trabzonspor: Fatih Öztürk, Bosingwa, Belkalem, Papadopoulos, Musa Nizam, Medjani, Constant, Fatih Atik, Mehmet Ekici, Waris, Yatabare.

Mücadelenin önemli dakikaları

5. dakikada Junior Dutra'nın sağ taraftan yerden ortasında, yakın mesafedeki Patosi'nin şutunda, top kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Patosi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

13. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Junior Dutra'nın vuruşunda top açıyı daraltan kaleci Fatih Öztürk'e çarparak uzaklaştı.

22. dakikada Constant'ın sağdan ortasında, ceza alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

28. dakikada Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, karşılaşmanın hakemine tepkisi nedeniyle Gianluca Rocchi tarafından kırmızı kart ile tribünlere gönderildi. Daha önce İstanbul Başakşehir ve Legia Varşova maçlarında da bu nedenle tribünlere gönderilen Halilhodzic, üçüncü kez aynı davranışı nedeniyle cezalandırıldı.

38. dakikada Bosingwa'nın sağdan pasında, ceza alanı dışında topla buluşan Waris'in şutunda, top kaleci Barry'de kaldı.

40. dakikada Junior Dutra'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Patosi'nin şutunda, çizgi önünde Belkalem topu uzaklaştırdı.

42. Patosi'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Junior Dutra'nın şutunda top kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Dönen topu De Pauw tamamlamak istedi ancak savunmada Belkalem, topu çıkararak büyük bir tehlikeyi önledi.

45+2. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yatabere'nin sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Barry'nin müdahalesiyle direğe çarpan top altıpas içine düştü. Geriden gelen ve rakibinden önce topa sert bir vuruş yapan Waris meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

46. dakikada sağdan ceza alanına giren Yatabare'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

55. dakikada Fatih Atik'in ceza alanı dışından etkili şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Trabzonspor önemli bir fırsattan yararlanamadı. Bosingwa'nın sağdan ortasında, Waris'in kafayla indirdiği topla buluşan Yatabare, ceza alanı içinde kaleci Barry ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Barry'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

89. dakikada ceza alanında oluşan karambolde uygun durumdaki Junior Dutra'nın sert şutunda top direğin az farkla yanından auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.