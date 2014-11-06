Beşiktaş, Partizan'la Avrupa'da moral buldu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ve Partizan karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-0 kazanan Kartal, İstanbul'daki maçı da Demba Ba'nın attığı gollerle 2-1 aldı.



Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın da çabası gol için yeterli olmadı ve mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Maçın 56. dakikasında Gökhan Töre'nin çeza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltının ardından Demba Ba meşin yuvarlağın başına geçti ve kullandığı penaltı atışını gole çevirerek siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 62. dakikasında Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Demba Ba, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru 2-0 yaptı.

Maçın 78. dakikasında konuk takımdan Markovic attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Alexandru Tudor, Aurel Onita, Octavian Sovre (Romanya)

Beşiktaş: Cenk Gönen, İsmail Köybaşı, Franco, Sivok, Motta, Veli Kavlak, Hutchinson, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Demba Ba



Partizan: Lukac, Stevanovic, Cirkovic, Stankovic, Volkov, Markovic, Drincic, Grbic, Pantic, Ninkovic, Skuleti

Karşılaşmanın önemli dakikaları

16. dakikada Beşiktaş, gol için ilk denemesini yaptı. Gökhan'ın ceza alanı önünde yerden sert vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

18. dakikada siyah-beyazlı takım, bir kez daha Gökhan ile rakip kalede etkili oldu. Motta'nın soldan güzel ortasında arka direkte topla buluşan genç oyuncu, meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla auta gönderdi.

29. dakikada pas trafiğini iyi yapan Beşiktaş bu sefer Olcay ile kaleyi yokladı. Veli'nin pasıyla topu ceza alanı önünde alan bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Fazla pozisyonun olmadığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'ı ikinci yarıda taşıyan isimler Gökhan ile Demba Ba oldu. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında cezası nedeniyle forma giymeyen Gökhan, pozisyonları hazırlarken Senegalli oyuncu 57 ve 61. dakikalarda golleri atarak takımına 2-0'lık üstünlük getirdi. Bulduğu gollerin ardından rahatlayan ve oyundan düşen ev sahibi takım, 77. dakikada Markovic'in golü ile farkın bire inmesine engel olamadı. Son anlarında rakibin pozisyonları karşısında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

İkinci yarıya tutuk başlayan Partizan, yediği ikinci golün ardından topu kontrolü altına aldı. Beşiktaş'ın geriye çekilmesiyle daha önde oynayan Sırp ekibi, 77. dakikada Markovic'in golüyle son bölüme umutlu girdi. Baskısını artıran konuk ekip, uzatma dakikalarında Drincic ve Lazovic ile yakaladığı pozisyonu değerlendiremeyince rakibine 2-1 mağlup oldu.

50. dakikada Volkov'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Grbic, Motta'nın müdahalesine rağmen dönerek sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Beşiktaş, ikinci yarının başında Gökhan'ın hareketli oyunuyla rakip kalede pozisyon aradı ve 55. dakikada bu oyuncunun Stankovic tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı.

57. dakikada penaltı atışını kullanan Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

61. dakikada siyah-beyazlı ekip, Gökhan'ın hazırladığı pozisyonla farkı ikiye çıkardı. Orta sahada topu alan genç oyuncu hızlı bir şekilde rakip ceza alanına girdiği anda daha müsait durumdaki Demba Ba'yı gördü. Senegalli oyuncu, Gökhan'ın asistini iyi değerlendirdi ve topu yerden gole çevirdi: 2-0.

77. dakikada Markovic, uzak mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı yerden Beşiktaş filelerine gönderdi ve farkı bire indirdi: 2-1.

88. dakikada Drincic'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte topla buluşan Volkov'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+5. dakikada Beşiktaş, kalesinde korkulu anlar yaşadı. Partizan, ceza alanı önünde serbest vuruş kazandı. Drincic'in kullandığı serbest atışta kaleci Cenk, iyi uzanarak köşeye giden topu çeldi. Pozisyonu takip eden Lazovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Beşiktaş, son bölümlerinde sıkıntı yaşadığı maçı 2-1 kazanarak puanını 8'e yükseltti.