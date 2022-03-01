Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Süper Lig lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.

Ligde lider konumda bulunan Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Trabzonspor’un maçtaki gollerini 12. dakikada Edin Visça ve 89’da Berat Özdemir kaydederken, bordo mavili ekibin bir golü ‘VAR’ kararıyla iptal edilirken maç boyunca üç topu da direkten döndü.

Trabzonspor, Beşiktaş-Kayserispor maçının galibiyle yarı finale karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası’nda yarı final maçları iki aşamalı oynanacak ve ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan’da, rövanş maçları ise, 10-11 veya 12 Mayıs’ta yapılacak.

TIKLAYIN - Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması

TIKLAYIN - Uğurcan Çakır: Ligde de Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmak istiyoruz

Stat: Medical Park Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 82 Peres), Denswil, Hugo (Dk. 86 Ahmetcan Kaplan), Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas (Dk. 64 Cornelius), Visca, Kouassi (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk. 81 Yusuf Erdoğan) Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Bünyamin Balcı (Dk. 78 Sinan Gümüş), Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Fredy (Dk. 57 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 57 Ghacha), Mehmedi (Dk. 67 Wright), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayraktar), Luiz Adriano Goller: Dk. 12 Visca, Dk. 89 Berat Özdemir (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 31 Berat Özdemir, Dk. 85 Hugo (Trabzonspor)

Maçtan önemli anlar

12. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına doğru hareketlenen Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver-kaç sonrası ceza alanı içinde yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Djaniny'in sağdan pasında, Kouassi'nin dokunduğu topu Visca tamamlamak istedi ancak kaleci Diogo, tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Kouassi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top üst direğe vurarak kornere çıktı.

33. dakikada Puchacz'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda kaleci Diogo'nun sektirdiği topu Bakasetas, altıpas içinden filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Bakasetas'ın, ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nun pasında, ceza alanı içinde Ndao'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

60. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

62. dakikada ceza alanı içinde Bakasetas'ın sert şutunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Kouassi tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez de yan direkten dönerek uzaklaştı.

70. dakikada Visca'nın kullandığı serbest atışta, Djaniny'nin yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Diogo, çıkardı.

85. dakikada Fernando'nun ortasında, ceza alanı içinde Wright'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

88. dakikada Fernando'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topa Ghacha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı üzerinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Berat Özdemir'in önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 2-0.

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.