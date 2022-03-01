Uğurcan Çakır: Ligde de Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u yenerek yarı finale çıkan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, çifte şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Milli eldiven, ligde şampiyon olduklarında kupanın dövmesini yaptıracağını söyledi.

Süper Lig'de en yakın rakibine 17 puan fark eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Bordo-Mavililer, 12'de Edin Visca ve 89'da Berat Özdemir'in attığı gollerle tur biletini kaptı.

Maçın ardından konuşan kaptan Uğurcan Çakır mutlu olduklarını belirtti.

Karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan çakır, "Kupa da hedeflerimizden biri. Trabzonspor'un olduğu her yerde her zaman hedef vardır. Ligde de Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmak istiyoruz, iki kupaya da talibiz. Çok iyi performans sergiledik. Amatör ruhla oynuyorum. Taraftarlarımızın hissettiğini ben de küçüklüğümden beri hissediyorum. İnşallah Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyer ve şampiyonluklar yaşarım." dedi.

"Süper Kupa'yı kazanınca dövme yaptırmıştın. Şampiyon olursanız lig kupasının yeri hazır mı?" sorusuna tecrübeli kaleci, "Hazır" dedi.