Trabzonspor, 4 büyüklerin başkanlarının katılacağı organizasyon hakkında bilgilendirilmediklerini duyurdu

Trabzonspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen ve dört büyüklerin başkanlarının bir araya geleceğinin duyurulduğu etkinlik hakkında bilgileri olmadığını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir araya geleceği bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Dernek, açık oturumun canlı yayında yayınlanacağını belirtti.

Organizasyon hakkında Twitter'dan açıklama yapan Trabzonspor, "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

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