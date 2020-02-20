T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzonspor, 4 büyüklerin başkanlarının katılacağı organizasyon hakkında bilgilendirilmediklerini duyurdu

20 Şubat 2020 15:39

Trabzonspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen ve dört büyüklerin başkanlarının bir araya geleceğinin duyurulduğu etkinlik hakkında bilgileri olmadığını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir araya geleceği bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Dernek, açık oturumun canlı yayında yayınlanacağını belirtti.

Organizasyon hakkında Twitter'dan açıklama yapan Trabzonspor, "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Dört büyüklerin başkanları bir araya gelecek

ETİKETLER

Türkiye Spor Yazarları Derneği4 büyüklerbaşkanlaraçık oturumtrabzonsporbilgilendirme yapılmadı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24